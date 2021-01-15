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Dünya genelinde Covid-19 tablosu

Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerinin sayısının 67 milyonu geçtiği bildirildi. 'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 246 bin 47 kişi sağlığına kavuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Dünya genelinde Covid-19 tablosu

Coronavirüse (Covid-19) ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 67 milyon 948 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 116 bin 779, Hindistan'da 10 milyon 173 bin 747, Brezilya'da 7 milyon 339 bin 703 ve Rusya'da 2 milyon 909 bin 680 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 246 bin 47 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 694 bin 51'e, Kolombiya'da 1 milyon 683 bin 835'e, Almanya'da 1 milyon 641 bin 200'e, Arjantin'de 1 milyon 549 bin 490'a, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967'ye, Meksika'da 1 milyon 185 bin 621'e, Polonya'da 1 milyon 164 bin 650'ye ve İran'da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 793 bin 743 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 93 milyon 802 bin 742'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 8 bin 51 kişi hayatını kaybetti.

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