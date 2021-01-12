Fransa ve WhatsApp'tan skandal anlaşma! Bilgiler devlete verilecek
Sömürgeci tarihiyle nam salan Fransa, WhatsApp'ın veri toplamasından da faydalanacak. Dünya çapında tepki gören sözleşme için Fransa ve WhatsApp anlaşma sağladı. Fransa Devleti istediği takdirde WhatsApp kişisel bilgileri teslim edecek.
WhatsApp geçtiğimiz hafta kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için kullanıcılarını yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Fransa'dan ise sosyal medya devlerine karşı yeni ve tartışmalı bir hamle geldi. İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek.
Geçen hafta, mesajlaşma hizmeti WhatsApp, birçok kullanıcıyı kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Kullanıcılar, şartları kabul etmedikçe uygulama hizmetini kullanamayacak.
VERİLER DEVLETE GİDECEK
Yıllardır Fransa'da gazetecilik yapan Ömer Aydın'ın verdiği bilgilere göre; Fransa'dan sosyal medya devlerinin yeni uygulamalarına karşı yeni bir hamle geldi. İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek. Aksi durumda ise bu şirketlere yıllık cirosunun yüzde 6'sı kadar para cezası verilecek.
WHATSAPP BİLGİLERİ PAYLAŞACAK
4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları'nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu'nun diğer şirketleriyle paylaşacak. WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.
KİŞİSEL VERİLER ŞİRKETLERE PAZARLANACAK
WhatsApp, güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerini kullandı.