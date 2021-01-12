Fransa ve WhatsApp'tan skandal anlaşma! Bilgiler devlete verilecek

WHATSAPP BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları'nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu'nun diğer şirketleriyle paylaşacak. WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.