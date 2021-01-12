Son dakika: Alman polisi darknet pazarını kapattı

Alman polisi 'dünyanın en büyük darknet pazarını' kapattı. Darknet pazarı, Tor veya oI2P gibi darknet'ler aracılığıyla çalışan web üzerindeki ticari bir sitedir.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, Avustralya asıllı bir kişi tarafından işletilen uyuşturucu, çalıntı kredi kartı bilgileri ve makus gayeli yazılım satmak için kullanılan ve "dünyanın en büyük" darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı belirtildi.

İlgili makamlar, Oldenburg polisinin şüpheliyi hafta sonu gözaltına aldığını ve söz konusu web sitesinin pazar günü erişime kapatıldığını açıkladı.