12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı için flaş başvuru

Son dakika: AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı için flaş başvuru

Son dakika haberleri... çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ediyor. ile tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için yeni bir başvuru geldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
ABONE OL
Son dakika: AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı için flaş başvuru

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısına onay almak için bugün Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. Kurum şu ana kadar BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna'nın koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi. AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı onay alması halinde AB içinde kullanılan üçüncü koronavirüs aşısı olacak.

29 OCAK'TA SONUÇLANABİLİR

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini duyurdu.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir sürede çıkabileceği belirtildi.

AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık 2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.

Türkiyenin koronavirüs aşısı dağıtım süreci netleşti TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS AŞISI DAĞITIM SÜRECİ NETLEŞTİ
Hangi korona aşısı daha iyi | Aşılarla ilgili dikkat çeken araştırma sonuçları! Herkes bunu merak ediyordu HANGİ KORONA AŞISI DAHA İYİ | AŞILARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA SONUÇLARI! HERKES BUNU MERAK EDİYORDU

Kanser hastaları koronavirüs aşısı olacak mı? Aşı güvenilir mi? KANSER HASTALARI KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI? AŞI GÜVENİLİR Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA