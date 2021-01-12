Son dakika: AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı için flaş başvuru

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısına onay almak için bugün Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. Kurum şu ana kadar BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna'nın koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi. AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı onay alması halinde AB içinde kullanılan üçüncü koronavirüs aşısı olacak.

29 OCAK'TA SONUÇLANABİLİR

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini duyurdu.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir sürede çıkabileceği belirtildi.

AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık 2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor.

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.