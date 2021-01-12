ABD'de bir ilk! Joe Biden tarihe geçiyor

24 İSMİN YARISI KADIN

Her fırsatta eşitlikçi bir politika benimseyeceğini söyleyen Biden, Harris'in ardandan bir bir açıkladığı isimlerle de adeta yeni ABD yönetimini kadınların yürüteceğini ilan etti. ABC News'un haberine göre 24 pozisyonun bulunduğu yeni kabinede 12 kadın isim görev alacak. Tüm isimlerin onaylanmasıyla ABD tarihinde bir ilke imza atacak olan yeni görevlendirme, kabinede bugüne kadar en yüksek kadın katılımıyla kendinden oldukça söz ettirecek.