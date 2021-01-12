12 Ocak 2021, Salı
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ABD'de bir ilk! Joe Biden tarihe geçiyor

 tarihinin en çok ses getiren başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasının ardından 20 Ocak’ta göreve başlaması beklenen seçilmiş başkan , şimdi de kabinesinde görevlendirdiği isimlerle öne çıktı. Eğer tüm isimler onaylanırsa, Biden’ın kabinesinin yarısını kadınlar oluşturacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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ABD'de bir ilk! Joe Biden tarihe geçiyor

'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yeni başkan olmaya hak kazanan ve 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreninin ardından resmen ABD Başkan'ı olarak göreve başlaması beklenen , 'la girdiği mücadelenin ardından şimdi de kabinesine seçtiği isimlerle gündemde.

BIDEN KOLTUĞU KADINLARA BIRAKIYOR
Yapılan seçimlerde yürüttüğü Trump karşıtı politika sayesinde ABD seçim tarihinde rekor katılımla seçilen Biden, kampanya vaatleriyle de öne çıkıyor.

ABD'NİN İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI
'nın izinden giderek ABD'de ırkçılık karşıtı uygulamaları öne çıkarması beklenen Biden, başkan yardımcısı olarak belirlediği ile de oldukça dikkat çekti. ABD siyasi tarihinde başkan yardımcısı olarak görev alacak ilk Afrika-Asya kökenli kadın olan Harris, 'gizli başkan' olarak görülüyor.

24 İSMİN YARISI KADIN
Her fırsatta eşitlikçi bir politika benimseyeceğini söyleyen Biden, Harris'in ardandan bir bir açıkladığı isimlerle de adeta yeni ABD yönetimini kadınların yürüteceğini ilan etti. ABC News'un haberine göre 24 pozisyonun bulunduğu yeni kabinede 12 kadın isim görev alacak. Tüm isimlerin onaylanmasıyla ABD tarihinde bir ilke imza atacak olan yeni görevlendirme, kabinede bugüne kadar en yüksek kadın katılımıyla kendinden oldukça söz ettirecek.

DEMOKRAT BAŞKANLAR KADINLARA DAHA ÇOK YER VERİYOR
Paylaşılan istatistiklere göre eski ABD Başkanı ve Barack Obama, kabinelerinde 8 kadın isme yer vererek rekor kırmıştı.

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