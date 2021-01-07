Son dakika | Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu

Yapılan oylamada Joe Biden, 270'in üzerinde oy aldı. Sayım devam ediyor ancak Biden'ın zaferi tescillenmiş oldu.

MİKE PENCE'DEN AÇIKLAMA

Toplantıyı, "Bu gece buraya zarar verenler kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamayacaklar" sözleriyle açan ABD Başkanı Trump'ın en güvendiği isim ve başkan yardımcısı Mike Pence'in sözleri açtı. Kürsüde kararı okuyan Pence, 306'ya 232 ile Seçim Kurulu'nun oy sayımını açıkladı. Pence, resmi olarak Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i seçimi kazanması tescillendiğini duyurdu. Biden'ın seçim zaferi tescillenmesinin ardından Pence "İşe geri dönelim" ifadesi dikkat çekti.