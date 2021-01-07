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Son dakika | Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu

Son dakika haberi...ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu. Joe Biden'in zaferinin resmi olarak onaylanmasının ardından, Donald Trump, görevi sorunsuz şekilde devredeceğini belirtirken, kararın "başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sonunu temsil ettiğini" söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Son dakika | Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu

ABD Kongresi'ndeki tarihi oturumda eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle 271 delegeye ulaşıp resmen Başkan oldu.

TARİHİ GÜNLER YAŞANIYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi günler yaşanıyor. ABD saatiyle dün başlayan Temsilciler Meclisi oturumu, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesiyle durmak zorunda kalmıştı.

Kasım ayında seçimi kazanan Demokrat Joe Biden'ın başkanlığının tasdikleneceği oturuma ara verildi. Dört saatlik işgal sonlandırıldı ve saatler sonra üyeler Kongre binasına geri döndü.

Yapılan oylamada Joe Biden, 270'in üzerinde oy aldı. Sayım devam ediyor ancak Biden'ın zaferi tescillenmiş oldu.

MİKE PENCE'DEN AÇIKLAMA
Toplantıyı, "Bu gece buraya zarar verenler kazanamadı. Hiçbir zaman kazanamayacaklar" sözleriyle açan ABD Başkanı Trump'ın en güvendiği isim ve başkan yardımcısı Mike Pence'in sözleri açtı. Kürsüde kararı okuyan Pence, 306'ya 232 ile Seçim Kurulu'nun oy sayımını açıkladı. Pence, resmi olarak Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i seçimi kazanması tescillendiğini duyurdu. Biden'ın seçim zaferi tescillenmesinin ardından Pence "İşe geri dönelim" ifadesi dikkat çekti.

TRUMP, MİKE PENCE'İN DANIŞMANININ BEYAZ SARAY'A GİRİŞİNİ YASAKLADI
ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan gerginliğin ardından kendisinin aksine anayasanın yanında yer alan yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başındaki isim olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çalışma ekibinin başında olan Marc Short'un Beyaz Saray'a girişini yasakladığı açıklandı. Trump, "Mike Pence, umarım ülkemizin iyiliği için ayağa kalkabilirsiniz? ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Trump, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli bir geçiş sürecinin olacağını belirten Trump, "Bu, başkanlık tarihinin en büyük ilk döneminin sonunu temsil etse de 'ABD'yi Yeniden Harika Yapma' mücadelemizin yalnızca başlangıcı!" ifadesini kullandı.

Trump yanlılarının ABD Kongre binasını basmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden'ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi.

Böylece Joe Biden, resmen ABD'nin yeni Başkanı oldu.

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