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İngiltere'de ortaya çıkmıştı! Mutant korona 3 ülkede daha görüldü

Son dakika haberi... Dünyada paniğe neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün , ve 'da rastlandığı belirtildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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İngiltere'de ortaya çıkmıştı! Mutant korona 3 ülkede daha görüldü

İlk olarak 'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 3 ülkede daha rastlandığı ifade edildi. 'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

RUSYA'DA DA RASTLANDI

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı , Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu ifade etti.

JAPONYA'DA DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, 'nun başkenti 'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi. medyası, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19'un yeni türüne rastlandığını duyurdu. Japon medyası, karantinadaki 4 kişiden 40'lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30'lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiğini aktardı.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ VİRÜS DAHA TEHLİKELİ

İngiltere Sağlık Bakanı bir başka tehlikeye işaret etti. Hancock, Güney Afrika'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti.



Hancock, "Güney Afrika çeşidinden endişe duyuyorum. Bu nedenle harekete geçtik ve Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurduk" ifadelerine yer vermişti.

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