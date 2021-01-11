İngiltere'de ortaya çıkmıştı! Mutant korona 3 ülkede daha görüldü

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 3 ülkede daha rastlandığı ifade edildi. Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.