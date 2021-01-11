ABD'de 20 Ocak alarmı! Trump destekçilerinden flaş çağrı
ABD'de Başkan seçilen Demokrat Joe Biden'ın 20 Ocak'ta Washington DC'de yapacağı yemin töreni için radikal sağcı silahlı gruplar sosyal medyada gösteri çağrısı yapıyor. Trump'ın azli için de düğmeye bugün basılacak.
ABD'de, Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu'nda başkan seçilmesini tescillemek üzere toplanan Kongre'yi 6 Ocak'ta Trump yanlılarının basmasının yankıları sürüyor.
Ülkede bu kez de Trump yanlısı radikal sağcı silahlı milis grupları, sosyal medyada 20 Ocak'ta Biden'ın başkent Washington DC'deki yemin törenini protesto çağrıları yapmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre bu gruplar Twitter'da "Million Militia March" (Milyonluk Milis Yürüyüşü) adı altında paylaşımlar yapıyor.
Kongre baskınından hemen sonra "thedonald.win" adlı Trump yanlısı forum sitesinde bir yorumcu, "Trump, 20 Ocak'ta ikinci dönem için yeniden yemin edecek.
Komünistlerin kazanmasına izin veremeyiz. Yarın başkenti ve ülkemizi geri alacağız" diye yazdı.
Başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde güvenlik kaygıları artıyor. Amerikan CNN'ne konuşan, siber güvenlik kuruluşu Citizen Lab'da üst düzey araştırmacı John Scott-Railton yemin töreni için son derece endişeli olduğunu söyleyerek, "Kamuoyunun geniş kesimleri Kongre'de olanlar karşısında şaşkınlık içindeyken, sağ kanat sohbet köşelerinde, olup bitenler bir başarı olarak görülüyor" dedi.
AZİL BAŞVURUSU
Bu arada Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Ted Lieu, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil tasarısını bugün sunacaklarını açıkladı.
California eyaletini temsil eden Lieu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kongre'ye Trump destekçilerince çarşamba günü düzenlenen baskının ardından hazırlanan yeni azil tasarısını pazartesi Temsilciler Meclisi'ne sunacaklarını bildirdi.
Mesajında Lieu, kendisinin yanı sıra diğer iki Demokrat Kongre üyesi David Cicilline ve Jamie Raskin ile Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ekibi tarafından hazırlanan tasarının 180 imzaya ulaştığını bildirdi.
Azil sürecinin başlaması için mecliste salt çoğunluk yeterli. Daha sonra bu talep, yüce divan gibi çalışacak olan Senato'ya taşınıyor. Yargılama sonunda burada talebin üçte iki çoğunlukla karşılık bulması gerekiyor.
Eğer Trump azledilirse, Anayasa'ya göre Senato, sadece basit çoğunluk ile Trump'ın bir daha ABD'de resmi bir makama gelmemesini onaylayabilir. Böylece Trump'ın 2024 seçimlerinde aday olmasının önü kesilebilir.
FBI BASKIN YAPANLARI FOTOĞRAFLI İLANLA ARIYOR
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre binasını işgal eden Trump yanlısı saldırganların fotoğraflarını yayımlayarak kimlik tespiti için halktan yardım istedi.
FBI, internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "6 Ocak olayları sırasında suç işleyenleri bulmak için tüm araştırma kaynaklarımızı atak bir şekilde kullanıyoruz. Suça karışanları yakalamak için federal, eyalet ve yerel ortaklarımızla yakın şekilde çalışıyoruz.
Eğer siz de olay günü yasa dışı şiddet eylemlerine tanık olduysanız ya da yayınladığımız fotoğraflarla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, her türlü bilgi, fotoğraf veya videoyu bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz."