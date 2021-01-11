Son dakika: Rusya'da kamyon askeri otobüslerin arasına girdi: 4 ölü, 45 yaralı
Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde bir kamyonun askeri otobüslerin arasına girmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 asker öldü, 45 asker yaralandı.
DÜNYA AA
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Krasnogorsk şehrinin otoyolunda kamyon, 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı.
Meydana gelen zincirleme kazada, 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı.
Yaralananlardan 16'sının durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon şoförünün gözaltına alındığı aktarıldı.