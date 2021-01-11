11 Ocak 2021, Pazartesi
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FBI Kongre baskını olayına el koydu! 40 bin dijital ipucunu inceliyor

’de 6 Ocak’ta Başkan ’ın destekçilerinin başkent ’de bulunan ’nı basmasının ardından () baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunu inceliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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FBI Kongre baskını olayına el koydu! 40 bin dijital ipucunu inceliyor

'nin başkenti 'de bulunan 6 Ocak'ta seçilmiş Başkan 'ın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum sırasında Başkan destekçileri tarafından basılmıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 60'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.

, () baskınla ilgili 40 bin dijital ipucunun incelenmeye devam ettiğini aktardı.

Bu ipuçlarının fotoğraflardan ve videolardan oluştuğu belirtildi.

Öte yandan FBI, Kongre Binası yakınına yerleştirilen 2 boru tipi bomba ile ilgili şüpheliler için 50 bin dolar ödül koymuştu.

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