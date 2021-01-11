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Son dakika: ABD Başkanı Trump’ın azil sürecinde kritik gelişme!

haberi... ’de , Başkan destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump’ı ‘ayaklanmayı kışkırttığı’ gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Trump’ın azil sürecinde kritik gelişme!

ABD'de Demokratlar Meclisi, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump'ı 'ayaklanmayı kışkırttığı' gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.

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