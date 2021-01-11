Son dakika: ABD Başkanı Trump’ın azil sürecinde kritik gelişme!
Son dakika haberi... ABD’de Demokratlar Meclisi, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump’ı ‘ayaklanmayı kışkırttığı’ gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.
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ABD'de Demokratlar Meclisi, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump'ı 'ayaklanmayı kışkırttığı' gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.