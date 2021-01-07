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Rusya ABD'yle açık açık dalga geçti!

'de Trump fanatiklerinin Kongre'yi işgal etmesine dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, Rusya'nın BM büyükelçi yardımcısı Twitter mesajıyla 2014 olaylarını hatırlattı. Senatör Kosaçev ise, Amerikan demokrasisinin iki ayağı üzerinde topalladığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Rusya ABD'yle açık açık dalga geçti!

'nin 200 yıl sonra hem de bir başkanın kışkırtmasıyla saldırıya uğraması, bütün dünyada şok etkisi yarattı. Aralarında 'nin de bulunduğu birçok ülke olayları kınayan resmi açıklamalar yaptı.

Rusya'dan ise ilk yorum, BM büyükelçi yardımcısı Dmitry Polaynskiy tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Polyanskiy, 'nin başkenti 'den 'nın başkenti 'i hatırlatan fotoğraflar geldiğini yazdı. BM büyükelçi yardımcısının gönderme yaptığı olay, Rusya'nın desteklediği Ukrayna lideri 'in 2014 yılında devrildiği gösteriler.

Dmitry Polaynskiy ayrıca dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 'ın 2013 yılında ziyaret ettiği Kiev'de göstericilere yemek vermesini de hatırlattı, bazı arkadaşlarının kendisinden 'daki göstericilere kraker dağıtmasını istediğini söyledi.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev de yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını savunan Senatör Kosaçev, olayların sebeplerinden birinin Trump'ın 'narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı' olduğunu ileri sürdü. Rus siyasetçi daha da ileri gitti, Georgia'daki sonuçlarla Senato'daki kontrolü de kaybeden 'nin hile suçlaması için fazlasıyla gerekçesi olduğunu iddia etti.

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