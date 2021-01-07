Rusya ABD'yle açık açık dalga geçti!

Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını savunan Senatör Kosaçev, olayların sebeplerinden birinin Trump'ın 'narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı' olduğunu ileri sürdü. Rus siyasetçi daha da ileri gitti, Georgia'daki sonuçlarla Senato'daki kontrolü de kaybeden Cumhuriyetçi Parti'nin hile suçlaması için fazlasıyla gerekçesi olduğunu iddia etti.

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