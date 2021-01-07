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İsrail'in Türkiye korkusu! Erdoğan hilal taktiğiyle Akdeniz'de meydan okuyacak

’de ’nin çalışmalarından rahatsız olan İsrail, Başkan Erdoğan’ın son hamlesinin ardından paniğe kapıldı. İsrail medyasından Makorrishon, Başkan Erdoğan'ın 'Türk hilali' planıyla 'deki etkinliğini daha da artırıp, İsrail'e Akdeniz'deki ticaret yollarında meydan okuyacağını yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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İsrail'in Türkiye korkusu! Erdoğan hilal taktiğiyle Akdeniz'de meydan okuyacak

İsrail basınından Makorrishon'dan 'nin Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Makorrishon, Başkan 'ın ve Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için 'Türk hilali' taktiğini uyguladığı yazıldı.

TİCARET YOLLARINA HAKİM OLACAK
Haberde Türk hilalinin, 'nin kuzeyinden başlayıp, 'tan geçerek İsrail'e kadar uzandığı ifade edildi. Türkiye'nin bu taktikle, 'yı da içine alarak özellikle Akdeniz'deki ticaret yollarında İsrail'e rakip olacağı, haberde altı çizilerek ifade edildi.

"İSRAİL'E MEYDAN OKUYABİLİR"
Gazetede, Türkiye'nin İsrail'e Akdeniz'de meydan okuyacağı belirtilerek, "Türkiye, Libya'daki bir Türk deniz üssü şeklinde nüfuzunu genişletirse, uluslararası ticaretinin yüzde 90'ını Akdeniz üzerinden aktaran İsrail'e meydan okuyabilir" uyarısında bulunuldu.

LÜBNAN'DA YATIRIMLARI ARTIRAN TÜRK ŞİRKETLERİ VURGUSU
Öte yandan Türkiye'nin 'da da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Makorrishon Gazetesi, Geçtiğimiz yıl Lübnan'da yaşanan patlama sonrası liman restorasyonu ve yeni limanların inşası için ülkede daha fazla Türk şirketinin boy göstermeye başladığını yazdı.

Makorrishon'da son olarak, İsrail ve Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiği, ve iki ülkenin Akdeniz'de kurulabilecek yeni bir dostluk ikliminin mimarı olabileceği ifade edildi.

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