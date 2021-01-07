08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme

FBI'dan Trump destekçisinin "6 Ocak" paylaşımına inceleme

'de 'ın, DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler,   adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweete, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" yanıtına tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
FBI'dan Trump destekçisinin 6 Ocak paylaşımına inceleme

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD'nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak'ta Washington'da olacağız" paylaşımında bulundu.Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ
Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump'ın paylaşımlarına yasak getirmişti.

SURİYE'DE TRUMP DETAYI
Diğer yandan Suriye'nin İdlib kentinde duvara resmedilen "ABD Senatosu" ambleminin içine çizilmiş Trump resmi dikkat çekti.

KKTC'DEN ABD AÇIKLAMASI
ABD'de Trump fanatiklerinin Kongre'yi işgal etmesine dünyanın her yerinden tepkiler yükselirken, bir açıklama da KKTC'den geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçimlerinden sonra başlayan ve artarak devam eden, dün ise Kongre binasının göstericiler tarafından basılmasına kadar varan siyasi krizi endişe ile izliyoruz. İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde, sükunetin sağlanmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Son dakika: ABD iş dünyasından ‘Trump’ı hemen görevden alın’ çağrısı SON DAKİKA: ABD İŞ DÜNYASINDAN 'TRUMP'I HEMEN GÖREVDEN ALIN' ÇAĞRISI
Son dakika: ABDde neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANIYOR? CANLI YAYINDA FLAŞ DEĞERLENDİRMELER: PRESTİJİ BÜYÜK BİR DARBE ALDI! ABD BAŞAT GÜÇ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR
The Simpsons ABD Kongresinin istila edileceğini de bildi! İşte korkutan The Simpsons kehanetleri THE SİMPSONS ABD KONGRESİ'NİN İSTİLA EDİLECEĞİNİ DE BİLDİ! İŞTE KORKUTAN THE SİMPSONS KEHANETLERİ
Son dakika: AK Partiden ABD açıklaması: Hukuku tanımayan eylemler meşru değildir SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN ABD AÇIKLAMASI: HUKUKU TANIMAYAN EYLEMLER MEŞRU DEĞİLDİR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA