Örneğin, en fazla sayıda kişinin aşılandığı Almanya'da aşı yapılanların sayısının 4 Ocak itibarıyla 265 bin olduğu, buna karşılık İngiltere'de 4 milyon kişiye aşı yapıldığı aktarılıyor. AB Komisyonu ise dağıtımda ve aşılamalardaki yavaşlık karşısında gelen eleştirilere yanıt olarak sürecin henüz çok başında olunmasını gösteriyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, "Meselenin aşı sayısı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda dağıtımın daha çok başındayız. Aşı kampanyası bitmiş gibi düşünülüyor. Oysa kampanya daha yeni başlıyor." dedi.