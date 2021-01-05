05 Ocak 2021, Salı
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Moderna aşısı nedir | ABD aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı!

Moderna aşısı nedir | tarafından üretilen koronavirüs aşısına, Avrupa'dan onay çıkmadı. ABD'li şirketin geliştirdiği Moderna aşısı, ülkede uygulanmaya başlandı. flaş bir karar alarak ABD'nin aşısına onay vermedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Moderna aşısı nedir | ABD aşısına Avrupa'dan onay çıkmadı!

merkezli Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına 'ndan onay çıkmadı. İsrail ise Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu

Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. Ancak hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle aşı Avrupa İlaç Ajansından onay alamadı. Toplantı yeniden düzenlenecek.

İSRAİL'DEN ONAY
NTV'de yer alan habere göre İsrail Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu.



Moderna'dan yapılan açıklamada, İsrail'in aşının kullanımına onay verdiği ve ilk teslimatın Ocak ayı içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail'in Moderna'dan 6 milyon doz aşı sipariş ettiği açıklandı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı daha önce ABD ve 'dan onay almıştı.

ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı de geçtiğimiz günlerde Moderna aşısını yaptırmıştı.

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