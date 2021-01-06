07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD ve Sudan'dan İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması

Son dakika: ABD ve Sudan'dan İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması

haberi... ’nin Hartum’daki büyükelçiliği, ’ın ilişkilerini normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Son dakika: ABD ve Sudan'dan İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması

ABD'nin Sudan'ın başkenti Hartum'daki elçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sudan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Elçilikten yapılan paylaşımda, "Sudan'ın istikrar, güvenlik ve ekonomik fırsatlara giden dönüştürücü yolda ilerlemesine yardımcı olacak olan İbrahim Anlaşmaları Bildirgesi'ne (Abraham Accord) bugün imzasını attığı için geçiş hükümetini kutluyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA