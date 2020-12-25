Kanada’ya Moderna Covid-19 aşısının ilk dozları ulaştı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının Kanada’ya ulaştığını açıkladı. Moderna aşısının Pfizer'ın Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği bildirildi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medyasından paylaşarak duyurdu.
Moderna aşısının Pfizer'ın Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği bildirildi.
Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün önce Moderna Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuş ve aşıların ilk dozlarının yapılan anlaşmaya göre 48 saat içinde ulaştırılması şartı konmuştu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medyasından paylaşarak duyurdu.
Trudeau, bugün Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk kısmın ulaştığını belirtti.
Moderna aşısının Pfizer'ın Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği bildirildi.
Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı.