25 Aralık 2020, Cuma
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Kanada’ya Moderna Covid-19 aşısının ilk dozları ulaştı

Başbakanı , 'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının Kanada’ya ulaştığını açıkladı. Moderna aşısının Pfizer'ın Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Kanada’ya Moderna Covid-19 aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün önce Moderna Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuş ve aşıların ilk dozlarının yapılan anlaşmaya göre 48 saat içinde ulaştırılması şartı konmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medyasından paylaşarak duyurdu.

Trudeau, bugün Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk kısmın ulaştığını belirtti.

Moderna aşısının Pfizer'ın Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği bildirildi.

Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı.

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