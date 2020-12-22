Mutasyon sonrası herkes merak ediyor: Hangi koronavirüs aşısı daha etkili? Pfizer/Biontech mi Sinovac mı Moderna mı?
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaştı. Koronavirüsü durdurmak için aşı çalışmalarının sonuna yaklaşırken İngiltere’den gelen bir açıklama şoke etti. İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklandı. Peki hangi aşı koronavirüs mutasyonuna daha etkili? Pfizer/Biontech mi Sinovac mı Moderna mı? İşte detaylar…
İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı. Pfizer/ BioNTech ve ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdikleri aşıların mutasyona uğramış hali üzerindeki etkisini test ettiği belirtildi.
UĞUR ŞAHİN: 20 VİRÜS VARYANTI ÜZERİNDE DENENDİ
Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech isimli biyoteknoloji firmasında koronavirüsüne karşı aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, kullanılmaya başlanan aşının virüsün mutasyona uğramış haline karşı da son derece etkin olduğunu söyledi.Uğur Şahin, aşıyı 20 kadar virüs varyasyonu üzerinde denediklerini belirterek aşının İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür koronavirüsü üzerinde de etkili olacağına inandıklarını söyledi. Şahin, Alman nasınına yaptığı açıklamada, "Aşıyı çeşitli mutasyonlarla birlikte, yaklaşık 20 virüs varyantına karşı test ettik. Aşı, ürettiği bağışıklık tepkisi ile hepsinde bütün virüs türlerini etkisiz hale getirdi" dedi.
MODERNA: YENİ VARYANTLARA KARŞI KORUYUCU OLMASINI BEKLİYORUZ
Moderna tarafından yapılan açıklamada, "Bugüne kadarki verilere dayanarak, Moderna aşısının İngiltere'de yakın zamanda tanımlanan varyantlara karşı koruyucu olmasını bekliyoruz; bu beklentiyi doğrulamak için önümüzdeki haftalarda ek testler gerçekleştireceğiz" ifadesi yer aldı.
CNN'de yer alan habere göre, her iki şirket de aşılarının virüsün diğer varyasyonlarına karşı işe yaradığını söyledi.Bazı uzmanlar bu mutasyonun öneminden emin olmadıklarını belirtirken, Kanada da dahil olmak üzere birçok ülke, İngiltere'den gelen yolculara kısıtlamalar getirdi.
"BULAŞMA HIZI YÜZDE 70 ARTTI" AÇIKLAMASI PANİK YARATTI
Corona virüs aşısı uygulamaları dünyada ilk kez İngiltere'de başladı. Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen 'Corona mutasyon' açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın "Corona virüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı "Corona virüste kontrolü kaybettik" açıklaması gündem yarattı. Bu açıklamaların ardından "Yeni geliştirilen corona aşıları işe yarayacak mı" sorusu gündeme geldi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son günlerde Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğradığı söylemlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"MUTASYON SPİKE PROTEİNİN ACE-2 RESEPTÖRÜNE BAĞLANMA BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ"
Prof. Dr. Akkoyunlu, yaklaşık 14 bin ila 16 bin arasında koronavirüs üzerinde mutasyon bulunduğuna dikkat çekerek "Geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir mutasyondan bahsedildi. Aslında biz mutasyon haberlerine alışığızdır. Ancak bu haber diğerlerinden farklıydı. Çünkü bu mutasyonun virüsün genetik kodunun kodlandığı yerdeydi. Kısacası bu mutasyon spike proteinin ACE-2 reseptörüne bağlanma bölgesinde gerçekleşti. Bu nedenle bütün dünya diken üstünde. Türkiye'nin de dahil oluğu birçok ülke İngiltere'ye veya İngiltere'den bulaşmış olan Güney Afrika gibi ülkelere karşı uçuş yasakları getirdi" diye konuştu.
"2 YÖNLÜ TEHDİDİ BULUNUYOR"
Prof. Dr. Akkoyunlu, bu durumun 2 yönlü tehdit oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"İlk olarak bu mutasyonla beraber virüsün hücreye bağlanması çok hızlı bir şekilde arttı. Ancak daha hızlı bağlanması virüsün daha hızlı yayılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü virüsün daha hızlı yayılması için sadece hücreye bağlanması değil, daha uzun ömürlü ya da hücresel geçirgenliğin daha fazla olabilmesi gibi başka faktörlerde gerekli. Ancak İngiltere'de koronavirüs salgınında izole edilenlerin yüzde 40'a yakınının bu yeni mutant virüse ait olması muhtemelen virüsün cidden daha hızlı yayıldığı konusunda tereddütleri artırmış durumda. İkinci tehdit ise mevcut Pfizer, Sputnik, Oxford aşısı gibi tam virüs içermeyen aşıların hedeflediği bölgelerdeki bir mutasyon olması. Bunun manası şu; virüs daha hızlı yayılma potansiyeline sahip, aynı zamanda virüs var olan aşıların büyük bir kısmını boşa çıkarabilir."
"VİRÜS İÇEREN İNAKTİF AŞILAR MUTASYONDAN ETKİLENMEYEBİLİR"
Aşılarla ilgili değerlendirmede virüs içerikli ve içeriksiz olarak ikiye ayırmanın daha doğru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şu bilgileri verdi:
"Mutant virüs sadece spike proteinindeki bağlanma bölgesini hedefleyen aşılarda sorun çıkarma potansiyeline sahip. Fakat biz biliyoruz ki sadece spike proteininin o bölgesinde karşı bir bağışıklık oluşmuyor. Yani virüsün yüzünü olduğu gibi tanıyor. Örnek vermek gerekirse; sizin saçları, gözleri değiştirmeniz bu uyarılmış savunma sistemi hücrelerini yeterli şekilde etkinleştirmiyor. Diğer yandan ise tam virüs aşılarında yani zayıflatılmış virüs veya ölü virüs aşılarında sadece spike proteinine değil, virüsün tamamına karşı bir algılama durumu var. Eğer sizin aşınız sadece yüz tanıma değil de tüm beden tanıma görevi yapıyorsa yüzdeki ufak tefek değişiklikler bunu tanımayı engelleyecek boyutta olmayabilir. Özellikle Çin aşısı da tam virüs aşısı olduğu için bu mutasyondan etkilenmeyebilir."
KOCA: İNAKTİF AŞILAR GELENEKSEL VE DOĞAL AŞILARDIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den sipariş edilen inaktif aşı ile ilgili yaptığı açıklamasında "İnaktif aşılar en pahalı aşılardır. Bu aşılar geleneksel ve doğal aşılardır. Kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz" diye konuşmuştu.
TÜRKİYE ÇİN MENŞEİLİ İNAKTİF CORONA VİRÜS AŞISINDAN 50 MİLYON DOZ SİPARİŞ VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin tarafından üretilen inaktif aşı olarak bilinen Sinovac aşısı için imzaların atıldığını, aralık, ocak ve şubat aylarında toplam 50 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini bildirdi.