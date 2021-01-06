Son dakika: COVID-19 bitmeden bir diğeri başladı! Hindistan’da kuş gribi paniği

Madhya Pradesh eyaletinde de son 10 gün içinde yüzlerce karganın ve güvercinin telef olduğu bildirildi. 50 ölü karganın bulunduğu Indore şehrinde yetkililer, soğuk algınlığı, öksürük ve ateş gibi semptomları olan vatandaşlar olduğunu belirtti. Batıdaki Gujarat ve kuzeydeki Rajasthan da ölü kargalar bulunduktan ve diğer yabani kuşlarda kuş gribi tespit edildikten sonra yüksek alarm durumuna geçen diğer iki eyalet oldu.

Haryana eyaletinde ise yüzlerce kümes hayvanın öldüğü ifade edilirken, kuş gribi olup olmadıkları henüz bilinmiyor.