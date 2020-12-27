Son dakika: Neden koronavirüs aşısı olmalıyız? İşte sizlere en iyi 10 neden!

SEVDİKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN...

Sizi bir veya iki hafta hasta eden Covid-19, ebeveynleriniz, çocuklarınız, iş arkadaşlarınız ve yakın dostlarınız için ölümcül olabilir. Aşı olduğunuzda kendinizi ve ailenizi de korursunuz. Covid-19 şu anda aşıyla önlenebilen bir hastalık ve çok geç olmadan aşı yaptırmak, sevdiklerinizi korumak çok güçlü bir neden.

Dünyada her yıl milyonlarca yetişkin aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor ya da işe gidemiyor. Bu da onların çocukları ve / veya yaşlanan ebeveynler de dahil olmak üzere kendilerine bağımlı olanlara bakamamalarına neden oluyor. Covid-19 için de aynı durum geçerli, sorumluluğunuzda olan kişilerin geleceğini güvence altına almak için şu anda en iyi yöntem aşı olmak.