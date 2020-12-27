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Ermeni siyasetçi Zhirayar Liparitya'dan çok çarpıcı Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye açıklaması

Son dakika haberi... savaşında tarafından ağır yenilgiye uğrayan 'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan’ın siyasi danışmanı , "Ermenistan, acilen Azerbaycan ve ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa başka yerlere taşınacağımıza inanıyorum" dedi. Liparitya, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirdi ve sert ifadeler kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Ermeni siyasetçi Zhirayar Liparitya'dan çok çarpıcı Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye açıklaması

'ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın danışmanlarından, 1990'lı yıllarda Karabağ müzakerelerine katılan , yenilgisi sonrası Erivan yönetimine tavsiyelerde bulundu.

(Ermeni siyasetçi Zhirayar Liparitya)

Liparityan Ermenistan'ın ve ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

KOMŞULARI DÜŞMAN GÖRMEYEN HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR

Liparityan, Nikol Paşinyan hükümetini eleştirerek, Ermenistan'ın komşularını düşman olarak görmeyen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Liparityan açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ermenistan herkesle bağları normalleştirmeli, çünkü sonuçta bu güvenliği sağlıyor.

Mevcut tutum devam ederse, nefret ve korku galip gelecektir.

Bu iki ana duygu analiz edilmezse Ermenistan stratejisinin temeli olacak.

Komşularla ilişkiler kurmak, Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan konuşmak, komşuları anlamayı öğrenmek, bir şeye neden 'hayır' cevabını verdiklerini anlamak gerekiyor.

Bu, düşmanca tavır değil, komşunuzla iletişim kurduğunuza ve onun sorunlarını anladığınıza dair güven verecektir."

İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu... İŞTE NİKOL PAŞİNYAN'IN ŞUŞA'DA TAMAMLAYAMADIĞI SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ PARLAMENTOSU...


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