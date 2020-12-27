Ermeni siyasetçi Zhirayar Liparitya'dan çok çarpıcı Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye açıklaması

Liparityan Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekir. Yoksa çantaları toplayıp başka bir yere taşınmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.