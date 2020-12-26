Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde merak edilen virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna Türkiye genelinde rastlanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE 'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.
PCR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
"MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE' DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir."
MUTASTONA RASTLANMADI
"Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE 'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."
NERELERE SIÇRAMIŞTI?
Mutasyona uğrayarak yüzde 70 daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı. İlk olarak İngiltere'de görülen virüs İsveç; Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya ile beraber toplam 12 ülkeye sıçradı.
UÇUŞLAR YASAKLANDI
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere'den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.
BAKAN KOCA DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullanmıştı.