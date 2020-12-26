26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması! Türkiye'deki koronavirüs vakalarında mutasyona rastlandı mı?

Fahrettin Koca genelinde merak edilen virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.Bakan Koca yaptığı açıklamada 'nin rapor ettiği gen mutasyonuna Türkiye genelinde rastlanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE 'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
ABONE OL

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'de virüsün mutasyona uğrayıp uğramadığını açıkladı.

PCR ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

"MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE' DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir."

MUTASTONA RASTLANMADI

"Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE 'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."

NERELERE SIÇRAMIŞTI?

Mutasyona uğrayarak yüzde 70 daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı. İlk olarak 'de görülen virüs İsveç; Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya ile beraber toplam 12 ülkeye sıçradı.

UÇUŞLAR YASAKLANDI

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere'den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.

BAKAN KOCA DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullanmıştı.

26 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü? 26 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI: TÜRKİYE'DE BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA