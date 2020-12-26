26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...

İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 17:33
Güncelleme:26.12.2020 17:39
Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı büyük yenilgiden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Hankendi'den Şuşa'ya taşıyamadığı, yapımı yarım kalan sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu ile Ermeni yetkililerinin toplantılar düzenlediği bina görüntülendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Hankendi kentinde bulunan parlamentosunun Şuşa'ya taşınacağını söylemişti.

Sözde parlamento için Şuşa'da yapımına başlanan inşaat, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında 8 Kasım'da Şuşa'yı kurtarmasıyla yarım kaldı.

Parlamento binasının inşası tamamlanamamasıyla Paşinyan'ın hayalleri suya düşerken, yarım kalan bina görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sözde parlamentonun yanındaki Ermeni yetkililerinin toplantılar düzenlediği binanın ise Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda nokta atışıyla vurularak tahrip edilmişti. Söz konusu binanın büyük hasar aldığı görüldü.

Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın da yemin töreni bu binada düzenlenmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Paşinyan'a yönelik kullandığı, "Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti" sözleri de hafızlara kazınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım'da Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan tarihinin ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa şehri, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...
İşte Nikol Paşinyan'ın Şuşa'da tamamlayamadığı sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu...
Esad rejiminin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Esad rejiminin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Noel Baba ziyareti sonrası 18 kişi öldü
"Noel Baba" ziyareti sonrası 18 kişi öldü
İşte ABD'deki patlama anı görüntüsü
İşte ABD'deki patlama anı görüntüsü
Vaka sıralamasında ilk beşteki ülkeler...
Vaka sıralamasında ilk beşteki ülkeler...
Restoran alev topuna döndü
Restoran alev topuna döndü
ABD'de büyük patlama
ABD'de büyük patlama
Bu görüntü geldi! Ortalık karıştı
Bu görüntü geldi! Ortalık karıştı
Türkiye yetimlere el uzattı
Türkiye yetimlere el uzattı
Bebeğinin yanında polis şiddetine uğradı!
Bebeğinin yanında polis şiddetine uğradı!
AB ve İngiltere'den Brexit anlaşması
AB ve İngiltere'den Brexit anlaşması
Kendine hayran bıraktı
Kendine hayran bıraktı
Daha Fazla Video Göster