Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı büyük yenilgiden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Hankendi'den Şuşa'ya taşıyamadığı, yapımı yarım kalan sözde Dağlık Karabağ Parlamentosu ile Ermeni yetkililerinin toplantılar düzenlediği bina görüntülendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Hankendi kentinde bulunan parlamentosunun Şuşa'ya taşınacağını söylemişti.

Sözde parlamento için Şuşa'da yapımına başlanan inşaat, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında 8 Kasım'da Şuşa'yı kurtarmasıyla yarım kaldı.

Parlamento binasının inşası tamamlanamamasıyla Paşinyan'ın hayalleri suya düşerken, yarım kalan bina görüntülendi.

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Sözde parlamentonun yanındaki Ermeni yetkililerinin toplantılar düzenlediği binanın ise Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda nokta atışıyla vurularak tahrip edilmişti. Söz konusu binanın büyük hasar aldığı görüldü.



Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın da yemin töreni bu binada düzenlenmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Paşinyan'a yönelik kullandığı, "Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti" sözleri de hafızlara kazınmıştı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım'da Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan tarihinin ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa şehri, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.