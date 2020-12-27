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Son dakika: 4.0 büyüklüğünde depremle sallandılar I Dünya genelinde son depremler

'ın Huzisyan eyaletinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı. Saat 19.26'da yaşanan depremin derinliği 14 km olarak ölçüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: 4.0 büyüklüğünde depremle sallandılar I Dünya genelinde son depremler

'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde meydana geldi.

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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