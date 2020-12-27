Son dakika: 4.0 büyüklüğünde depremle sallandılar I Dünya genelinde son depremler
İran'ın Huzisyan eyaletinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 19.26'da yaşanan depremin derinliği 14 km olarak ölçüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.