Son dakika: Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular Başbakanlık binasını kuşattı...

Manukyan, Paşinyan görevde kaldığı sürece ülkenin kaybettiğini belirtti, ayrıca Paşinyan'ın, Azerbaycan ile sınırları belirlemek üzere anlaşma yapacağını kaydetti. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.