Türk TIR şoförlerinin kahvaltısı İngilizlerin ilgi odağı oldu! Mutasyon kuyruğunda bekliyorlardı

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararı almasının ardından otoyollarda mahsur kalan Türk tır şoförlerinin kahvaltı ettiği anlar İngiliz medyasında gündem oldu.

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir mutasyonunun ortaya çıkmasından dolayı Fransa sınırının Dover Limanının ulaşıma kapanmasının ardından binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz yayın organı Metro gazetesi, Dover Limanı'nda kalan Türk şoförünün sabah kahvaltısını haberleştirdi.

"TÜRKLER KAHVALTIDAN ÖDÜN VERMİYOR"

Gazete haberinde, Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var ifadelerini kullandı. Türk şoförün masasında yer alan kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

İNGİLTERE'DE MUTASYON KUYRUĞU

İngiliz yetkililerin koronavirüsün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu.

Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanını çevresinde TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.