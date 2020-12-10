10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Günü kutlanırken Ermenistan karıştı! Sokaklar 'Paşinyan istifa' sloganlarıyla inledi

Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Günü kutlanırken Ermenistan karıştı! Sokaklar 'Paşinyan istifa' sloganlarıyla inledi

Son dakika haberi... ordusunun 'ı bozguna uğratmasının ardından başkent Bakü'de kutlamaları gerçekleştirildi. Azerbaycan Karabağ zaferini kutlarken o sırada Ermenistan'da sokaklar karıştı. Öfkenin dinmediği ülkede Paşinyan'ın istifasını isteyen pek çok protestocu gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Günü kutlanırken Ermenistan karıştı! Sokaklar 'Paşinyan istifa' sloganlarıyla inledi

'nü kutlarken 'da öfke ve karışıklık hakim.

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep etmek için düzenlenen mitinge katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın 'daki zaferinden bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.

Bugünkü protestolar sırasında da pek çok eylemci gözaltına alındı.

Protestocular Paşinyan'ın istifası talebini yineledi.

Ermenistan'da gerginlikler sürerken Azerbaycan'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı , ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende "Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık" dedi.

Son dakika: Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DA ZAFER GÜNÜ HEYECANI! BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Azerbaycan'daki Zafer Günü'nün Onur Konuğu Başkan Erdoğan Bakü'de! Azerbaycan'da büyük heyecan AZERBAYCAN'DAKİ ZAFER GÜNÜ'NÜN ONUR KONUĞU BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'DE! AZERBAYCAN'DA BÜYÜK HEYECAN
Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki tarihi törende mevkidaşı Aliyev ile askerleri böyle selamladı BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN’DAKİ TARİHİ TÖRENDE MEVKİDAŞI ALİYEV İLE ASKERLERİ BÖYLE SELAMLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA