Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Günü kutlanırken Ermenistan karıştı! Sokaklar 'Paşinyan istifa' sloganlarıyla inledi
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ı bozguna uğratmasının ardından başkent Bakü'de Zafer Günü kutlamaları gerçekleştirildi. Azerbaycan Karabağ zaferini kutlarken o sırada Ermenistan'da sokaklar karıştı. Öfkenin dinmediği ülkede Paşinyan'ın istifasını isteyen pek çok protestocu gözaltına alındı.
Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlarken Ermenistan'da öfke ve karışıklık hakim.
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep etmek için düzenlenen mitinge katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinden bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.
Bugünkü protestolar sırasında da pek çok eylemci gözaltına alındı.
Protestocular Paşinyan'ın istifası talebini yineledi.
Ermenistan'da gerginlikler sürerken Azerbaycan'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende "Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık" dedi.