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Son dakika | PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı

Son dakika haberi...Terör örgütü /'nın Suriye üzerinden Irak'taki güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika | PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi

Ayrıntılar geliyor...

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