Son dakika | PKK'dan Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı
Son dakika haberi...Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi
DÜNYA AA
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Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi
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