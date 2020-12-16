Avustralya Facebook'a kişisel verileri izinsiz toplanması nedeniyle dava açtı
ABD'nin ardından Avustralya da Facebook'a dava açtı. Gerekçe kişisel verilerin izinsiz toplanması ve binlerce kişinin yanlış yönlendirilmesi. Geçtiğimiz günlerde ABD'deki 50 eyaletten 46'sınının başsavcıları Washington DC bölgesi ve Guam Adası ile Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'a karşı iki antitröst davası açmıştı.
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Facebook'a karşı dava açtı. Gerekçe olarak, VPN olarak bilinen bir sanal ağ kullanılarak binlerce Avustralyalı'ya ait bilgilerin izinsiz toplanması gösterildi.
Söz konusu ağın özel olarak tanımlanmasına ve bilgilerin korunacağı taahhüdüne rağmen, detaylı kişisel verilerin toplandığı ve bunların Facebook'un piyasa araştırmasında kullanıldığı vurgulandı. Sosyal medya devinin satın alma süreçlerinde söz konusu bilgileri kullanarak piyasa üstünlüğünü usulsüz şekilde koruduğu belirtildi.
Dava gerekçesinde, Facebook ve iki ortağının, şu an kullanımda olmayan sanal ağı 2016 şubat ve 2017 ekim tarihleri arasında bu amaçla kullandığı da ifade edildi.
ABD DE DAVA AÇMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ABD'deki 50 eyaletten 46'sınının başsavcıları, Washington DC bölgesi ve Guam Adası ile Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'a karşı iki antitröst davası açtı.
ABD hükümetinin sosyal medya devine karşı açtığı davalarda, Facebook, ''dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle'' suçlandı.
New York Başsavcılığının diğer eyaletlerle Facebook'a karşı başlattığı soruşturmadan yaklaşık 14 ay sonra açılan davada, sosyal medya devinin bölünmesi istendi.
New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, Facebook'u yaklaşık 10 yıldır, pazardaki hakimiyetini ve tekel gücünü kullanarak küçük rakiplerini ezme ve yarış dışı bırakmakla suçladı.
FACEBOOK ADİL OLMAMAKLA SUÇLANDI
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da rakiplerini satın alarak tekel oluşturduğu gerekçesiyle Facebook'un bölünmesi için ayrı bir dava açtı. FTC'den yapılan açıklamaya göre, Facebook rekabete aykırı bir şekilde sosyal ağ tekelini yasa dışı olarak yıllarca sürdürdü.
Facebook'un 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın aldığının hatırlatıldığı açıklamada, şirketin yazılım geliştiricilere rekabeti engelleyici koşulları empoze etti. Facebook bu eylemleri "adil" olmadığı, rekabeti kısıtlayarak tüketicilere zarar verdiği ve reklam verenleri rekabetin faydalarından mahrum bıraktı.
FTC'nin Instagram ve WhatsApp dahil şirketin varlıklarını elden çıkarılmasını gerektirecek önlemler talep ettiğine işaret edilen açıklamada, Facebook'un yazılım geliştiricilerine rekabete aykırı koşullar empoze etmesini yasaklanmasının ve şirketin gelecekteki birleşme ve devralmalar için önceden bildirim ile onay almasını zorunlu kılınmasının istendiği aktarıldı.