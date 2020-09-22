Sincar bölgesinde SİHA’lar teröristleri takip edip nokta atışıyla vurdu

ÖRGÜTE DARBE ÜSTÜNE DARBE

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" bilgisini verdi.

- Diğer taraftan, Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri listede aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

- İçişleri bakanlığı da Iğdır'da yürütülen operasyon kapsamında 19 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan olduğunu duyurdu. (Hüseyin Kaçar/Sabah)