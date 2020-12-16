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İlk rapor açıklandı! "Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

Son dakika haberi... ’te yeni tip (Kovid-19) ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu ve huzurevlerindeki yaşlıların korunamadığı belirtildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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İlk rapor açıklandı! Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız oldu

Altı ay önce kurulan ve hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıkladı.

Raporda, Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi.

Ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtilen raporda, sağlık sektöründeki "yapısal eksikliklere" dikkat çekildi.

YAŞLILAR KORUNAMADI

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, " çalışanların büyük bölümü virüs krizi ile mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanıldı.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI" STRATEJİSİ

İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ay 8 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda içki satışı saat 22.00'ye kadar yapılabiliyor.

KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 341 bin 29'a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm'deki bütün hastanelerin bölümleri doldu. Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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