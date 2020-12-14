AB'den Türkiye tokadı yiyen Yunanistan Avrupa'ya kızgın
Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım uygulanması için AB'yi acil toplantıya çağırmıştı. AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmamasının ardından Yunanistan çılgına döndü. Avrupa ülkelerine karşı tavrını değiştiren Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki haksızlığını anlamış oldu. Avrupa basınında Yunanistan'ın Fransa ve İspanya'ya karşı duruşunun değişeceği de ifade edildi.
AB Liderler Zirvesi'nde Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta'nın kararlarıyla Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması Yunanistan'ı kızdırdı.
YUNANİSTAN GERÇEKLERİ GÖRDÜ
Yunan "To Vima" gazetesi, Almanya-İspanya-İtalya üçlüsünün, zirvede adeta Türkiye'nin "koruma şemsiyesi" gibi hareket ettiklerini yazdı.
To Vima'da yayınlanan haberde, uzun süredir Türkiye karşıtı söylemlerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Zirve'de yaptırımlar konusunda isteksiz görünmesinin, Yunan hükümetinde düş kırıklığı yarattığını vurgulandı.
Gazete, Bulgaristan ve Malta'nın da Türkiye yanlısı tavır aldıklarını kaydederek, "Atina, zirvede hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı" diye yazdı.
İSPANYA'YA KIZDILAR
Yunan Kathimerini gazetesi ise, AB Zirvesi'nde "Yunan görüşlerine en düşmanca yaklaşan ülkenin" İspanya olduğunu, Polonya ve İtalya'nın da bu konuda "fazla geride kalmadığını" belirtti.
"Daha 2 ay önce deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için anlaşma imzaladığımız İtalya, AB Zirvesi'nde açık bir şekilde Türkiye yanlısı idi" diye yazan Kathimerini, "Bu durum Atina'nın hiç hoşuna gitmedi" ifadesini kullandı.
Polonya ve Bulgaristan başbakanları Mateusz Morawiecki ile Boyko Borisov'un AB Zirvesi'nde açık bir şekilde Türkiye'ye destek verdiklerini yazan "Real News" gazetesi de, "Erdoğan, zirveden Merkel sayesinde yara almadan çıktı" yorumunu yaptı.
İngilizce yayın yapan Greek City Times internet sitesi, "Ankara'ya yönelik yaptırımlara açıkça karşı çıkan AB liderleri, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'du." diye yazdı. Haberde İspanya, İtalya, Malta ve Macaristan'ın da yaptırımlara karşı oldukları vurgulandı.
Haberde ayrıca Bulgaristan lideri Borissov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan iyi ilişkilerine dikkat çekildi.
Dışişleri eski bakanlarından Yorgo Katrugalos ise AB Zirvesi sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Başbakan Kiriakos Miçotakis'in "ileriye doğru bir adım daha attı" dediği AB, gerçekte geriye doğru pek çok adım attı. Miçotakis zirveden yenik çıktı."
YUNAN-FRANSIZ ANLAŞMASI PARLAMENTO'DA
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 2021 devlet bütçesi tartışması sırasında muhalefet milletvekillerinin ilgili raporlarına yanıt vererek, Yunanistan-Fransa ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.
Panagiotopoulos ayrıca, Rafale savaş uçaklarıyla ilgili Yunan-Fransız savunma anlaşmasının birkaç gün içinde Parlamento'da oylanacağını söyledi.
Donanmayı güçlendirmek için fırkateyn satın alma konusunun da masada olduğunu söyleyen Yunan Savunma Bakanı, Yunanistan'ın en iyi ekonomik ve operasyonel seçimin rehberliğinde Fransızlarla ve diğer ülkelerle görüştüğünü söyledi.
"FRANSA'YA SIRTIMIZI DÖNMEDİK"
"Fransa'ya sırtımızı dönmedik" diyen Panagiotopoulos, "Donanmamız tatmin edici bir çözüm için en iyi teklifi teklifi arıyor" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın son Zirve'deki duruşu ve bunun fırkateyn pazarı ile ilgili olup olmadığına ilişkin bir başka şikayete yanıt veren Panagiotopoulos, "Fransa bize sırtını dönmedi. Fransızların desteği arkamızda" cevabını verdi.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Zirve sonuçlarına karşı muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini yorumlayan Panagiotopoulos, "Ne kutluyoruz, ne zafer kazandık, ne de başımızı eğip ağlıyoruz" diye karşılık verdi.
TOKAT GİBİ İNDİ
Parlamento üyesi Thanasis Pafilis ise, silahlanma harcamalarındaki artışın olumsuz olduğunu belirterek, "Silah sistemlerimizi geliştirmek ve NATO ittifakına yanıt vermek için astronomik meblağlar harcıyoruz. Bu politika kilitlenmiştir." diye konuştu.
Türkiye için, Brüksel'den alınan sonucun büyük bir sürpriz olmadığını yazan gazete, "Ancak ABD'nin uygulamaya hazırladığı önlemler konusunda belirsizlik var. Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarına tepki göstererek, "ABD'nin kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır" dedi." ifadelerini kullandı.
Bir başka parlamento üyesi Konstantinos Chitas ise, hükümetin dış politikasını eleştirdi ve Avrupa Konseyi'nin kararının Yunanistan'ın yüzüne bir tokat gibi indiğini belirlerek, hükümeti durumun farkında olması ve hayal kurmaması konusunda uyardı.
YUNAN BASININDA ÜÇ SENARYO
Atina'da gelecek mart ayında yapılacak bir sonraki AB Zirvesi'ne kadar Türkiye ile ilişkilerde neler yaşanabileceği konusunda çeşitli senaryolar tartışılıyor. Yunan medyasında yer alan ve "diplomasiden krize" uzanan seçenekler şöyle:
Diplomasi senaryosu: Türkiye herhangi bir araştırma ya da sondaj gemisini en azından bir süre için Doğu Akdeniz'e göndermez. Bu durumda gelecek şubat başlarında iki ülke dışişleri heyetleri arasında istikşafi görüşmeler, dört yıl aradan sonra tekrar başlayabilir.
Gerilim senaryosu: Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e gönderir. Bu durumda gerginlik devam eder.
Kriz senaryosu: Türkiye bölgeye sondaj gemisi gönderir. Uluslararası hukukta arama (su üzerinde) ve sondaj (deniz dibinin delinmesi) çalışmaları birbirinden farklı. Sondaj halinde Yunanistan "egemenlik haklarının ihlal edildiği" iddiasıyla tepki gösterir ve ciddi kriz yaşanabilir.