AB'den Türkiye tokadı yiyen Yunanistan Avrupa'ya kızgın

YUNAN-FRANSIZ ANLAŞMASI PARLAMENTO'DA

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 2021 devlet bütçesi tartışması sırasında muhalefet milletvekillerinin ilgili raporlarına yanıt vererek, Yunanistan-Fransa ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Panagiotopoulos ayrıca, Rafale savaş uçaklarıyla ilgili Yunan-Fransız savunma anlaşmasının birkaç gün içinde Parlamento'da oylanacağını söyledi.

Donanmayı güçlendirmek için fırkateyn satın alma konusunun da masada olduğunu söyleyen Yunan Savunma Bakanı, Yunanistan'ın en iyi ekonomik ve operasyonel seçimin rehberliğinde Fransızlarla ve diğer ülkelerle görüştüğünü söyledi.