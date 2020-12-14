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Koronavirüs olduğunu iddia etti! Polisin suratına tükürdü

’de bir polis memuruna tükürdükten sonra (Covid-19) olduğunu iddia eden bir kişi iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden , “Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım." dedi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Koronavirüs olduğunu iddia etti! Polisin suratına tükürdü

ABD'nin Oregon eyaletinde 36 yaşındaki Daniel Ray Stubblefield, 23 Mart'ta koronavirüs olduğunu söyleyerek bir polisin yüzüne ilk önce öksürmüş ardından da dört kez tükürmüştü. Söz konusu polis şikayetçi olmazken yetkililer Stubblefield'e ait farklı davalara bağlı olarak tutuklama emri çıkarttı.

Polisin koronavirüs testi negatif çıkarken alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan Stubblefield için karar belli oldu. İki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan Stubblefield'in avukatları kendisinin akıl sağlığı ve alkol sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini söyledi.

'NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Suçunu kabul eden Stubblefield, "Bana ne yaptığım söylendiğinde bile çoğu zaman bunları hatırlayamıyorum. Hapishanede yeni uyandım. Bu bağımlılığı yenmek için çok uğraşıyorum. İncittiğim her şey için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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