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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, " olmadan olmaz. , Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Birliği () Liderler Zirvesi'nde 'ye yönelik yaptırım kararı çıkmadı. Karar, mart ayında yapılacak zirveye ertelendi. Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi. Ömer Çelik, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez.

10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.

ve 'nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile 'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz.

AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Kıbrıs Türkünün iradesini ve haklarını görmezden gelmiş, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak bir yaklaşım ortaya koymuştur. .

Türkiye, Atina'nın kışkırtıcı adımlarına rağmen, ön koşulsuz istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu defalarca vurguladığı halde Yunanistan ve GKRY, AB içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmaya devam etmiştir.

Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ve potansiyel işbirliği alanları çok geniştir. Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist talepleri ikili ilişkileri zehirliyor ve pozitif gündem meydana getirilemesini engelliyor. AB bu tutuma esir olmamalıdır.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya devam edeceğiz. AB'nin bu konuda oynayabileceği yegâne rol, yaptırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir. AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır.

Cumhurbaşkanımız defalarca AB'yi adil ve hakkaniyetli siyasete davet etmiştir. Buna karşın AB liderlerince Cumhurbaşkanımıza başbakanlığı döneminden beri ifade edilen taahhütler yerine getirilmemiştir. Aynı şekilde AB 18 Mart mutabakatı ile ilgili sözlerini de tutmamıştır.

AB gerçek bir vizyonla hareket etmelidir. Türkiye'ye verdiği sözleri tutmalıdır. Taahhütlerini yerine getirmelidir. Türkiye'ye karşı yaptırım dili değil işbirliği dili kullanmalıdır. Gerçek bir Avrupa'nın geleceğinin kilidinin Türkiye olduğunu anlamalıdır."

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Son dakika: AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı SON DAKİKA: AB LİDERLER ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI ÇIKMADI

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