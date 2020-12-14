14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran'dan Almanya ve Fransa'ya 'teröre destek' suçlaması

İran'dan Almanya ve Fransa'ya 'teröre destek' suçlaması

, İranlı muhalif gazeteci 'in idamını kınayan ülkeleri terör destekçiliğiyle suçladı. İran Sözcüsü Said Hatibzade, , ve bazı Avrupa ülkelerinin teröre destek verdiğini söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
ABONE OL
İran'dan Almanya ve Fransa'ya 'teröre destek' suçlaması

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Zem'in idamına gösterdikleri tepki nedeniyle bakanlığa çağrılan Almanya ve Fransa'nın Tahran büyükelçileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, büyükelçilere "Avrupa Birliği ve iki Avrupa ülkesinin bilinen terör unsurlarını destekleyen açıklamalarına" ve "bazı Avrupa ülkelerinin terör unsurlarına maddi ve manevi desteğine" dair Tahran yönetiminin şiddetli ve açık itirazının iletildiğini kaydetti.

İki ülke temsilcisine söz konusu "terörist gruplarının" İsrail ve batılı istihbarat servisleri ile bağlantı içerisinde olduğunu belirten Hatibzade, bu grupların İran aleyhine faaliyetler yürüttüğünün aktarıldığını ifade etti.

Hatibzade, Ruhullah Zem'in, Fransız istihbaratı ve Mossad ile yakın ilişki kurduğunu iddia ederek, "Hangi tanıma göre, bir gazeteci askeri bilgiler dahil olmak üzere hassas ulusal bilgileri kapsamlı bir şekilde toplar ve belirli ülkelerin istihbarat servislerinin kullanımına sunar?" diye konuştu.

Fransız yetkililerin Zem'in İran karşıtı faaliyetlerinden haberdar olduğunu savunan ve Avrupa ülkelerini terörizm konusunda çifte standartlı olmakla itham eden Hatibzade, "Bazı Avrupa ülkeleri yıllardır Halkın Münafıkları (Mücahitleri) Örgütü'nden (HMÖ) El-Ahvaziye Örgütü'ne kadar teröristlerin sığınağı olmuştur. Bu utanç onlara yeter." dedi.

Hatibzade, "Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın İran halkından ve terör kurbanı ailelerden özür dilemek ve bu eylemlerdeki kendi paylarını kabul etmek yerine, suç unsurlarını desteklemeleri şiddetle kınanmaktadır. Bu nedenle ikiyüzlü açıklamaları İran hükümeti ve halkının nezdinde en düşük değere dahi sahip değildir." ifadelerini kullandı.

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem'in cumartesi günü idam edilmesinin ardından AB ve Fransa olayı kınamıştı.

Bunun üzerine, Fransa ve AB'nin dönem başkanı Almanya'nın Tahran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran Başkan Erdoğanı hedef gösterdi Türk mallarına boykot başladı! İran haddini aştı İRAN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ TÜRK MALLARINA BOYKOT BAŞLADI! İRAN HADDİNİ AŞTI
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanmıştı! İrandan geri adım İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF, BAŞKAN ERDOĞAN HAKKINDA KÜSTAH İFADELER KULLANMIŞTI! İRAN'DAN GERİ ADIM
İran Türkiyeyi neden hedef alıyor? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar İRAN TÜRKİYE'Yİ NEDEN HEDEF ALIYOR? A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA