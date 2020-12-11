Yunanistan ve Fransa çılgına döndü! AB'den flaş Türkiye kararı

Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Güney Kıbrıs'ın başını çektiği ülkeler, Türkiye aleyhine bir kararın çıkması için Avrupa Birliği'ni kışkırtıyor. AB'nin en güçlü ekonomisi Almanya ile İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler ise Türkiye karşıtlarının atacağı adımların önünde duruyordu.