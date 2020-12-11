Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yunanistan ve Fransa çılgına döndü! AB'den flaş Türkiye kararı Yunanistan ve Fransa çılgına döndü! AB'den flaş Türkiye kararı
Son dakika haberine göre, Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Yunanistan ve Fransa istediğini alamadı. Zirvenin sonuç bildirisinde yaptırım kararı yer almadı ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu vurgulandı. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 09:52
Hem dünyanın hem de Türkiye'nin gözü, Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesindeydi. Zirvenin ilk günkü programında yer alan dış ilişkiler başlığının en önemli gündem maddesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile ilişkiler oluşturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Güney Kıbrıs'ın başını çektiği ülkeler, Türkiye aleyhine bir kararın çıkması için Avrupa Birliği'ni kışkırtıyor. AB'nin en güçlü ekonomisi Almanya ile İtalya ve İspanya gibi önemli ülkeler ise Türkiye karşıtlarının atacağı adımların önünde duruyordu.
Hafta başında gerçekleşen dışişleri bakanları toplantısından bir sonuç çıkmazken, Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda son sözü liderler söyledi.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvenin ilk gününde, sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığı açıklandı ve bildirinin ilgili kısmı paylaşıldı.
YAPTIRIM ÇIKMADI Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB'ye karşı söylemini yükselttiği iddia edildi. Bu bağlamda Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin not edildiği, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesi konusunda, AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.