Koronavirüs salgınının bilançosu dünya çapında ağırlaşmaya devam ederken Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Rusya'nın aşısı Sputnik V'ten gelen etkinlik oranı ve aşıların güvenirli��iyle ilgili sevindirici haberler geçtiğimiz haftalarda gelmiş ve dünyaya rahat bir soluk aldırmıştı.

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı güvenlik testleri ve bağışıklık geliştirme oranlarındaki umut verici oranlar sayesinde tüm bu aşı çalışmaları arasında en umut vericisi olurken dünya çapında resmi onay alan ilk aşı olmayı da başardı.