Koronavirüse karşı yüzde 95 başarıyla dünyaya umut oldu! Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı
Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi.
Son olarak Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech'e İngiltere'den güzel haber gelmişti. İngiltere'de, Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı onaylanmasının ardından İngiltere, yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu.
YOLA ÇIKTI
İngiltere'de korona virüs aşısının onay almasının ardından İngiltere'ye sevkiyat başladı. Korona virüs aşılarını taşıyan tırlar, Belçika'nın Puurs kentinde bulunan Pfizer üretim merkezinden ayrıldı. Tırların, kısa süre içerisinde İngiltere'ye ulaşması ve aşılamanın başlaması bekleniyor.
İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere'ye varması bekleniyor.
Pfizer/ BioNTech aşısının ardındaki beyinler olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı haberlerinin duyulmasıyla birlikte dünya basınında bir numaralı gündem olmuş, hatta 'Dünyayı kurtaran çift' olarak adlandırılmıştı.
Koronavirüs salgınının bilançosu dünya çapında ağırlaşmaya devam ederken Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Rusya'nın aşısı Sputnik V'ten gelen etkinlik oranı ve aşıların güvenirli��iyle ilgili sevindirici haberler geçtiğimiz haftalarda gelmiş ve dünyaya rahat bir soluk aldırmıştı.
Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşı güvenlik testleri ve bağışıklık geliştirme oranlarındaki umut verici oranlar sayesinde tüm bu aşı çalışmaları arasında en umut vericisi olurken dünya çapında resmi onay alan ilk aşı olmayı da başardı.
Tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olma özelliğini de kazanan Pfizer/BioNTech aşısı, 10 ay gibi kısa bir sürede klinik öncesi geliştirme çalışmaları ve 3 aşama klinik denemeleri tamamlayarak onay almayı başardı.