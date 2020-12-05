ABD'li Bloomberg'ten Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: Devletler için ilham kaynağı

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK GİBİ"

Savaş sırasında birkaç İHA kaybetmenin, bir tank veya içinde insan bulunan bir uçağı kaybetmekten daha düşük maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, "Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor" ifadesini kullanıldı.