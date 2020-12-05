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ABD'li Bloomberg'ten Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: Devletler için ilham kaynağı

'li 'de, Türk 'larıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yayımlandı. Yazıda, ve Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar olduğu ifade edilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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ABD'li Bloomberg'ten Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı analiz: Devletler için ilham kaynağı

üretimi İHA/'lar, uluslararası medyalarda gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak 'li yayın kuruluşu 'de yayımlanan yazıda, İHA'ların son çatışmalardaki başarısının, daha fazla ülkeyi benzer adımlar atmaya teşvik edeceği belirtildi.

ve 'da "asıl kahramanın" insan olmadığının dikkat çekildiği yazıda, "Zaferin gerçek kahramanı Selçuk Bayraktar'ın Teknik Müdür olarak görev yaptığı Baykar yapımı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları'dır" denildi.

"BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK GİBİ"
Savaş sırasında birkaç İHA kaybetmenin, bir tank veya içinde insan bulunan bir uçağı kaybetmekten daha düşük maliyet taşıdığının kanıtlandığı belirtilirken, "Drone'ları savaşa göndermek bir bilgisayar oyunu oynamaya çok benziyor" ifadesini kullanıldı.

"LİDERLERE İLHAM VERİYOR"
Yazıda, geçtiğimiz sene 'nın Baykar ile 6 İHA, kontrol ekipmanı ve mühimmat alımı için 69 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı aktarılarak, şunlar denildi:

"Ukrayna'nın şu anda yerli üretimi başlatmak için Türk şirketiyle (Baykar) çalıştığı bildiriliyor. 'ın Karabağ'da başarılı saldırı örneği Ukraynalı liderlere ilham veriyor."

ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı ABD'Lİ BLOOMBERG'TEN ÇARPICI İFADELER: TÜRK SİHA'LARI DEVLETLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI
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