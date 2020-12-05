300'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulundu! Sapık cerrah Joel Le Scouarnec ifadesiyle kan dondurdu

Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2004 yılları arasında özellikle görev yaptığı hastanede olmak üzere toplamda 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçuyla yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edildi.

İSTİSMARLARI GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ

Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülmüş, soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu. Scouarnec'in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtmişti.