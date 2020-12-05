300'den fazla çocuğa cinsel istismarda bulundu! Sapık cerrah Joel Le Scouarnec ifadesiyle kan dondurdu
Son dakika haberine göre; Fransa'da 312 çocuğa cinsel istismarda bulunan cerrah, 15 yıl hapse mahkum edildi. Sapık cerrahın yaptığı istismarları yıllarca günlüklere yazdığı öğrenilirken, kurbanlarını genelde anestezi altında ve ameliyathanede istismar ettiği öğrenildi.
Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2004 yılları arasında özellikle görev yaptığı hastanede olmak üzere toplamda 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçuyla yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edildi.
İSTİSMARLARI GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ
Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülmüş, soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu. Scouarnec'in, çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu notlarda istismar ve tecavüz olaylarını kaleme aldığını belirtmişti.
ÇOCUKLARI KATEGORİLEMİŞ
Günlüklerindeki yazılar ve anlatılan şeyler polisin bile kanını dondurdu. Scouarnec'in istismarda bulunduğu her çocuğu kategorileyerek, yaptıklarını ayrıntılı bir biçimde anlattığı tespit edildi. Ayrıca günlüklerde, çocukların fotoğrafları da bulundu.
AMELİYATHANEDE İSTİSMAR
Cerrah olduğu için, pek çok hastaya ulaşmasının mümkün olduğu belirtilirken. Genellikle istismarda bulunduğu hastaların yaşananları hatırlamayacak şekilde uykuda ya da yoğun bakımda olan hastalar olduğu öğrenildi. Cerrah, istismarların çoğunu anestezi altındaki hastalarına ameliyathanede uygulamış.
YEĞENLERİNE DE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ
Sapık cerrah duruşmada, genç bir kadın komşusuna ve 2 yeğeninde de cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. Ayrıca hastanede uzun süre tedavi gören 4 yaşındaki bir çocuğa da istismarda bulunduğunu söyledi.
"YALNIZCA FANTEZİ"
Scouarnec'in yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu haberinin ardından pek çok mağdur polise gidip cerrahtan şikayetçi oldu. Bunun üzerine günlüklerde adı geçen çocuklara ulaşan polis, 229 kişinin ifadesine başvurmuş, bu kişilerden 197'sinin Scouarnec'ten şikayetçi olması üzerine dava açılmıştı. Ancak cerrahın avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savunuyordu.
"ADİL BİR CEZA"
Bu hafta Fransa'nın Saintes kentinde görülen davada, cinsel istismar suçlarını kabul eden Le Scouarnec, hapis cezası aldı. Le Scouarnec'in 2017 yılında cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan birinin avukatı Francesca Satta, "Tatmin olduk. Bu adil bir ceza" ifadelerini kullandı.
"SADECE DAHA İYİ BİR İNSAN OLMA HAKKI İSTİYORUM"
Le Scouarnec'in kararın açıklanmasının ardından, "Bağışlanma veya merhamet istemiyorum, sadece yeniden daha iyi bir insan olma hakkı istiyorum" dediği aktarıldı. Avukatı da, "Birçok pişmanlığı var, özür beklenmesine gerek yok, yaptığı şeyin affedilemez olduğunu biliyor" dedi.