SİHA korkusu Avrupa'yı sardı: Sefil oluruz
Elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren milli gururumuz SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gustav Gressel, Türk SİHA’larının Azerbaycan’daki başarısının Avrupa’yı endişelendirmesi gerektiğini söyleyerek “Benzer bir durumda Avrupa orduları da Ermenistan gibi sefil duruma düşer. Avrupa hükümetleri Karabağ’da İHA’larla uygulanan stratejileri acilen incelemelidir” dedi.
Türkiye üretimi İHA/SİHA'ların çatışma sahalarında elde ettiği başarılar konuşulmaya devam ediyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Politika Üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, Türk SİHA'larının savaş alanlarında elde ettiği başarı ve İHA'lar kullanılarak oluşturulan savaş stratejisini kaleme aldı.
ECFR'nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Avrupa ülkelerine Türk SİHA'larıyla elde edilen zaferlerin incelenmesi için çağrıda bulunan Gressel, şu ifadeleri kullandı:
"Savaştan önce taktik düzeyde Ermeni ordusu üstündü. Ancak Azerbaycan İHA'larla bunun üstesinden geldi. Azeriler önce Ermeni askerlerin konumunu ve yedek kuvvetlerin yerleştirilmesini tespit etti. Top atışlarıyla yoğun şekilde bombaladı ve Ermenilerin savunması zayıflatıldı. İHA'lar daha sonra Ermeni yedek kuvvetlerini cepheye bağlayan yol ve köprülerin yıkılması için yönlendirme yaptı. Ermenilere destek gelmeyince Azerbaycan ordusu istediği gibi hareket edebildi.
"ERMENİLERE ATEŞKES YAPMAKTAN BAŞKA ÇARE BIRAKMADI"
Bu taktik, Ermenilerin savunmasının kolay olacağını düşündükleri dağlık bölgelerde de işe yaradı. Yeni Şafak't yer alan habere göre, Şuşa üzerine yapılan savaş, Ermenilerin bu topraklarda bile şanslarının olmayacağını gösterince, Ermeni ordusu dağılmaya başladı ve Erivan'ın ateşkes yapmaktan başka seçeneği kalmadı.
"TAKTİKSEL KULLANIMI ETKİLEYİCİYDİ"
Azerbaycan'ın sahip olduğu İHA'ların taktiksel kullanımı etkileyiciydi. Onları geleneksel operasyonlara yerleştirme biçimleri de etkileyiciydi. Bu entelektüel yaratıcılık, Azerbaycan'ın savaş tarzını geliştiren Türk askeri danışmanlarına verilmelidir.
Avrupa, bu çatışmanın askeri derslerine dikkatle bakmalıdır. AB ordularının çoğu benzer bir savaşta Ermeni ordusu kadar sefil bir duruma düşecektir. Bu onları düşündürmeli ve endişelendirmelidir."