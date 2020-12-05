Son dakika: Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev!

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Turk of America internet sitesinin aktardığına göre, Kırklareli'nin Vize ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini Maryland Üniversitesi'nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor.