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Son dakika: Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev!

Son dakika dakika haberine göre doğumlu yazılım mühendisi ile evli , Başkan Yardımcısı seçilen ’in oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika: Kırklareli'nin gelinine Beyaz Saray’da kritik görev!

Hürriyet'in haberine göre Başkan Yardımcısı seçilen , görevine Türk vatandaşı ile 2011 yılından beri evli olan asıllı 'nu getirdi.

Harris, 2017 yılından beri birlikte çalıştığı Rohini Kosoglu'nun yeni görevini duyururken, "Kosoglu, Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda uzman bir isim" ifadesini kullandı.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR
Turk of America internet sitesinin aktardığına göre, 'nin ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini 'nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ
Kamala Harris'in senatörlüğü döneminde müdürü olarak görev alan Rohini Kosoğlu aynı zamanda Senato'da bu görevde bulunan ilk kökenli ABD'li kişi olarak da tarihe geçmişti. Kamala Harris aynı zamanda Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü görevine Hartina Flournoy'u, Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanı görevine ise Nancy Mceldowney'i getirdiğini açıkladı.

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