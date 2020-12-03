Her bir Azerbaycanlı için değerli bir şehir olan, Karabağ'ın incisi Şuşa'nın kurtuluşunun savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadığı, Ermenistan'ın yenilgiye uğramasına ve askeri operasyonların durmasına yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Zafer Günü'nün, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekildiği bildirildi.