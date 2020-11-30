Son dakika: Kardeş Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi

ERMENİ GÜÇLERİN İLK HEDEFLERİNDEN BİRİ OLMUŞTU

Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta, Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuştu.

Hankendi ve Şuşa'nın ardından Ermenistan güçleri, 18 Mayıs'ta ise Laçın'ı işgal etmişti.