Ermenistan için hesap vakti! Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak

"RAPOR, ULUSLARARASI YARGILAMADA DELİL OLACAK"

Ermenistan'ın savaş suçu işlemesine rağmen kendisinden hesap sorulmayacağını düşündüğüne dikkati çeken Malkoç, "Unuttukları bir şey var, artık dünya eski dünya değil, Azerbaycan eski Azerbaycan değil, Türkiye eski Türkiye değil. Dolayısıyla kendilerini bugüne kadar şımartanların koruyacağını zannediyorlar. Ama bu rapor, Ermenistan'ın insan hakları ihlalleri karşısında uluslararası yargılamada delil olacak." diye konuştu.

"CAMİLERİ DOMUZ AHIRINA ÇEVİRMİŞLER"

Malkoç, Ermenistan'ın 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından geri çekilmesiyle işgal ettiği bölgelerdeki tahribatın ortaya çıktığını belirterek, "Şuşa, Ağdam, Terter ve Kelbecer'de, tarihe karşı işledikleri suçlar var. Camileri domuz ahırına çevirmişler, Müslümanların mezarlarını tahrip etmişler. Bu olacak şey mi? Hocalı'daki katliamın veya benzeri katliamların, bunların hesabı mutlaka sorulacak ki bundan sonra kimse böyle yanlışlara cesaret edemesin." ifadelerini kullandı.