Azerbaycan ordusu karşısında yenilgiye uğrayan ve ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, istifasını isteyenlere "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" cevabını verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında uğradığı hezimet sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üstündeki baskılar artıyor.

Paşinyan yönetimini istemeyen Ermeniler, gösterilerini sürdürürken kendisine yönelik istifa çağrılarına Paşinyan'dan tepki geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Muhalefet partilerinin ve halkın ardından Rusya'dan da istifası için çağrı yapılan Paşinyan, "Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın" diyerek istifa taleplerine cevap verdi.

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