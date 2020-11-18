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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli
Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönüşmüş durumda.Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor. İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 23:40
Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir zamanlar 100 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor.
Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor.
İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, gazetecilerle birlikte Fuzuli'yi ziyaret etti.