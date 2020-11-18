İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönüşmüş durumda.Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor. İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.