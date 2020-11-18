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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, tamamı yıkık yapılarıyla ıssız ve harabe kente dönüşmüş durumda.Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor. İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 23:40
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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Bir zamanlar 100 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent Fuzuli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, gazetecilerle birlikte Fuzuli'yi ziyaret etti.