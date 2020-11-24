24 Kasım 2020, Salı
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ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

Dünyanın en gelişmiş savaş jeti olarak görülen F-35 uçaklarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 'nin B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test ettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F-35A tipi uçakla test ettiklerini açıkladı.

ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61-12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedildi.

ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F-35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61-12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı.

ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

Laboratuvar mart ayında F-15E tipi savaş uçağında ve B-2 Hayalet tipi bombardıman uçaklarında bu silah sistemlerini denemişti.

ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

ABD'nin nükleer güç durum belgesinde, konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A tipi beşinci nesil savaş uçaklarını, nükleer bombalar için platform olarak kullanmayı planlandığı belirtiliyor.

ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

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