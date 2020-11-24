ABD'den görülmemiş test! F-35 uçağıyla nükleer bomba attılar

Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F-35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61-12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı.