Son dakika: Dünyayı umutlandıran aşıda flaş gelişme! Fiyatı belli oldu
Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 280 liraya denk geliyor.
DÜNYA DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.
SON DAKİKA: MÜJDEYİ INBUSINESS'TA VERMİŞLERDİ! UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN BULDUĞU AŞININ İKİNCİ DOZU YAPILDI
KOVİD-19 AŞISI GELİŞTİREN BİONTECH'İN KURUCULARINDAN PROF. DR. UĞUR ŞAHİN: GELECEK KIŞ NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ