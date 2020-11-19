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Uğur Şahin duyurdu: Aşının yaşlılar üzerindeki koruması bile yüzde 95'e yükseldi!

Koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağlayan aşıyı bulan BioNTech firması kurucusu aşıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Cuma günü aşının acil kullanımı konusunda yetkililerden izin isteneceğini duyuran Şahin,aşının 3.faz denemelerinde yaşlılar üzerinde bile korumasının yüzde 95 oranına yükseldiğini de açıkladı. Her şeyin yolunda gitmesi ve aşı tedariki noktasında organize bir çalışma yapılması durumunda 2021 yaz ve kış aylarında normal hayata dönüleceğini söyleyen Şahin, tüm hükümetlerin sonbahara girmeden nüfusta yüksek bir aşı oranı yakalamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Uğur Şahin duyurdu: Aşının yaşlılar üzerindeki koruması bile yüzde 95'e yükseldi!

'Koronavirüse karşı %90 etkili aşıyı bulan BioNTech firmasının kurucusu ve ortağı ilaç devi firması cuma günü genelinde aşının "acil kullanımı" noktasında yetkililerden izin isteyeceklerini açıkladı.

KORUMA ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ

Uğur Şahin yaptığı açıklamada yetkililere aşının acil kullanım için evrak göndereceğini belirtirken, Pfizer ile ortak üretilen aşının yaşlılarda bile koronavirüse karşı %95 oranında koruma sağladığını açıkladı.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz KOVİD-19 AŞISI GELİŞTİREN BİONTECH'İN KURUCULARINDAN PROF. DR. UĞUR ŞAHİN: GELECEK KIŞ NORMAL HAYATA DÖNEBİLİRİZ

2021 YILI ORTALARINI İŞARET ETTİ

Şahin ayrıca aşısının onay sürecinin tamamlandığını ve 2020 yılı bitmeden dağıtımına başlanmasını beklendiğini ifade etti. Eğer her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda koronanın 2021 yılı ortalarında kontrol tamamen kontrol altına alınacağını belirten Uğur Şahin, çarşamba günü ABD'li yetkililere aşı hakkındaki verilerin detaylarını ilettiklerini söyledi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hedeflerinin 2021 yılının ilk 5 ayında birkaç yüz milyon doz aşı üretmek olduğunu söyleyen Uğur Şahin, bu üretimin koronavirüsün kontrolünde önemli rol oynayacağını belirtti.

HÜKÜMETLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Her şeyin yolunda gitmesi ve çok organize bir aşı kaynağı sağlanması durumunda 2021 yılında normal bir yaz ve kış mevsimi geçirileceğini belirten Şahin, salgının sonrasında hükümetlerin önemli bir rol oynacağını vurguladı. Şahin "Tüm hükümetlerin hedefi, sonbahara girmeden önce nüfusta yüksek bir aşı oranının yakalanmasını sağlamak olmalıdır." dedi.

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