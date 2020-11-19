Uğur Şahin duyurdu: Aşının yaşlılar üzerindeki koruması bile yüzde 95'e yükseldi!
Koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağlayan aşıyı bulan BioNTech firması kurucusu Uğur Şahin aşıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Cuma günü aşının acil kullanımı konusunda yetkililerden izin isteneceğini duyuran Şahin,aşının 3.faz denemelerinde yaşlılar üzerinde bile korumasının yüzde 95 oranına yükseldiğini de açıkladı. Her şeyin yolunda gitmesi ve aşı tedariki noktasında organize bir çalışma yapılması durumunda 2021 yaz ve kış aylarında normal hayata dönüleceğini söyleyen Şahin, tüm hükümetlerin sonbahara girmeden nüfusta yüksek bir aşı oranı yakalamasının çok önemli olduğunu vurguladı.
'Koronavirüse karşı %90 etkili aşıyı bulan BioNTech firmasının kurucusu Uğur Şahin ve ortağı ilaç devi firması Pfizer cuma günü ABD genelinde aşının "acil kullanımı" noktasında yetkililerden izin isteyeceklerini açıkladı.
KORUMA ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ
Uğur Şahin yaptığı açıklamada yetkililere aşının acil kullanım için evrak göndereceğini belirtirken, Pfizer ile ortak üretilen aşının yaşlılarda bile koronavirüse karşı %95 oranında koruma sağladığını açıkladı.
2021 YILI ORTALARINI İŞARET ETTİ
Şahin ayrıca aşısının onay sürecinin tamamlandığını ve 2020 yılı bitmeden dağıtımına başlanmasını beklendiğini ifade etti. Eğer her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda koronanın 2021 yılı ortalarında kontrol tamamen kontrol altına alınacağını belirten Uğur Şahin, çarşamba günü ABD'li yetkililere aşı hakkındaki verilerin detaylarını ilettiklerini söyledi.
HEDEFİNİ AÇIKLADI
Hedeflerinin 2021 yılının ilk 5 ayında birkaç yüz milyon doz aşı üretmek olduğunu söyleyen Uğur Şahin, bu üretimin koronavirüsün kontrolünde önemli rol oynayacağını belirtti.
HÜKÜMETLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Her şeyin yolunda gitmesi ve çok organize bir aşı kaynağı sağlanması durumunda 2021 yılında normal bir yaz ve kış mevsimi geçirileceğini belirten Şahin, salgının sonrasında hükümetlerin önemli bir rol oynacağını vurguladı. Şahin "Tüm hükümetlerin hedefi, sonbahara girmeden önce nüfusta yüksek bir aşı oranının yakalanmasını sağlamak olmalıdır." dedi.